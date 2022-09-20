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В Карелии закрыли майгубский мост на реконструкцию, объездной дороги не будет

Новости. Общество
11:50, 24 Сентября 2022
фото: Минтранс Карелии

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С 24 сентября вводится прекращение движения на 22 км автомобильной дороги «Кола» из-за реконструкции моста.

По сообщению Минтранса Карелии, с 24 сентября 2022 года вводится временное прекращение движения на период выполнения работ по реконструкции Майгубского моста. Госконтракт на реконструкцию моста на 22 км автодороги «Кола», 748 км – Сегежа» был заключен между «Управтодором РК» и ООО «Экспрессстрой» еще 4 мая. Срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2023 года.

«Устройство объездного моста и объездной дороги для обеспечения проезда автотранспорта на период производства работ не предусмотрено в связи с отсутствием возможности выполнения таких работ. Глубина реки более 6 метров, в связи с этим невозможно зафиксировать опоры временного моста с обеспечением необходимой устойчивости. Из-за сильного течения и обрывистых берегов также отсутствует возможность устройства понтонной переправы», - говорится в сообщении Минтранса республики.

Как пояснили в министерстве, объезд моста будет организован по участку автодороги «Кола», 748 км – Сегежа» от поворота на поселок Надвоицы до федеральной автодороги Р-21 «Кола», автодороге регионального значения «Подъезд к г. Сегежа».

«В целях улучшения состояния объезда, в срок до 1 октября 2022 года планируется завершить ремонт участка км 0 – км 10 автодороги «Кола», 748 км – Сегежа» (от автодороги Р-21 «Кола» до объекта реконструкции моста на 10 км), что позволит уменьшить время движения транспорта от поселка Надвоицы до Сегежи. Работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия до моста завершены.

В октябре планируется выполнить работы по ремонту участка автодороги «Кола», 748 км – Сегежа» от объекта реконструкции моста на 10 км до поворота на Надвоицы и автодороги «Подъезд к станции Надвоицы», что также позволит уменьшить время движения транспорта по маршруту объезда», - сообщили в ведомстве.

Из-за прекращения движения по мосту внесены изменения в схему движения автобусов муниципального пригородного маршрута № 102 «Сегежа – Надвоицы – Каменный Бор», предусматривающих объезд объекта реконструкции по автодороге федерального значения Р-21 «Кола» и автодороге регионального значения «Подъезд к г. Сегежа».

Об изменениях расписания можно узнать здесь.

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