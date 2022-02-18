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В Карелии начнется охота за теми, кто выбрасывает мусор из машин

Новости. Общество
17:15, 20 Февраля 2022
фото: фото: © onf.ru

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Злостным нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация транспортных средств.

Российские законодатели озаботились, наконец, стихийными свалками бытовых и производственных отходов, которые захватывают лесные территории вблизи населенных пунктов и дачных кооперативов. На пленарном заседании Государственной Думы, которое состоялось 15 февраля, депутаты приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые устанавливают довольно-таки высокие штрафы за выбрасывание мусора «вне объектов накопления и размещения отходов» и «иных специально отведенных мест». Причем, эти штрафы касаются тех, кто вывозит свой мусор в лес или на какой-нибудь загородный пустырь на машине: статью 8.2 КоАП РФ предполагается дополнить частями об административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, «выразившееся в сбросе (выгрузке) отходов производства и потребления из транспортного средства».

С такой инициативой в нижнюю палату российского парламента обратились депутаты Московской городской и областной дум. Однако проблема несанкционированных свалок в карельских лесах стоит не менее остро, чем в крупнейшем мегаполисе страны. Особенно если учесть, что значительная часть населения этого мегаполиса предпочитает проводить свой летний отдых в Карелии. Только за последние годы в карельской тайге были ликвидированы сотни стихийных свалок и вывезены тысячи кубометров бытовых и производственных отходов, но чище в лесу не стало.

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кир
2022-02-20 17:53:58
Идет охота на волков, идет охота.©
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