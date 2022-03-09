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В Карелии наградили инспекторов, оказавших помощь во время пожара и аварии

Новости. Общество
10:38, 10 Марта 2022
фото: ОМВД России по Сортавальскому району

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Сотрудники Госавтоинспекции поощрены за оперативные действия во время пожара и помощь в ликвидации последствий дорожной аварии.

Как сообщает МВД, зимой прошлого года в дежурную часть полиции Сортавальского района поступила информация о пожаре в жилом доме. Первым на место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы полиции и передал информацию о ситуации иным экстренным службам. Совместно с сотрудниками МЧС полицейские эвакуировали жильцов дома. В результате пожара люди не пострадали, уцелел дом. За проявленное мужество инспекторам ДПС Сортавальского района вручены памятные медали МЧС России «За содружество во имя спасения».

В феврале текущего года на 341 километре трассы «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гружёного лесовоза. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Бревна рассыпались по проезжей части и практически блокировали проезд для других участников движения. Сотрудники ГИБДД Олонецкого района организовали движение, а также приняли участие в ликвидации последствий аварии. От имени министра внутренних дел по Карелии за грамотные профессиональные действия дорожным полицейским объявлена благодарность.

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