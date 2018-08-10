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Новости. Общество
12:47, 10 Августа 2018

В Карелии наказали рыбака, который во время нереста поставил сети

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В Сортавале оштрафовали 44-летнего местного жителя за незаконный лов рыбы. Также он должен будет возместить причиненный государству ущерб.

"Ответчик в апреле 2018 года на озере Пялькъярви ловил рыбу запрещенным в период нереста на этом водоеме орудием лова – двумя рыболовными сетями. В момент обнаружения нарушителя в сетях находилась рыба – 12 щук", - рассказали в карельской прокуратуре.

В отношении браконьера было возбуждено дело об административном правонарушении, в результате чего рыбак получил 2 тысячи рублей штрафа.

"Помимо уплаты административного штрафа, по решению суда по иску прокурора незадачливому рыбаку придется возместить причиненный в результате его противоправных действий ущерб водным биологическим ресурсам, который составляет 4 тысячи рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

Решение суда пока не вступило в силу.

За незаконный вылов рыбы законом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность - в случае, если причинен крупный ущерб, напомнили в прокуратуре.

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