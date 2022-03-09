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В Карелии неисправимый вор вновь попался на кражах алкоголя и получил реальный срок

Новости. Криминал
08:20, 11 Марта 2022
фото: © progorodsamara.ru

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Безработного жителя Кемского района отпарили в колонию-поселение за серию краж из магазинов.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении нескольких краж, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что мужчина был ранее четырежды осужден за кражи товаров из магазинов к обязательным работам. Но в ноябре 2021 года он вновь совершил серию хищений алкоголя и продуктов питания на небольшие суммы. Рецидивист нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

«С учетом позиции государственного обвинителя, полагавшего, что исправление виновного невозможно без изоляции от общества, суд назначил последнему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в сообщении ведомства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, украденные в магазине Петрозаводска виски и мясные стейки безработный успел выпить и съесть до задержания. За серию краж суд отправил петрозаводчанина в колонию-поселение.

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