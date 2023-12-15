В Карелии обнаружили вирус гонконгского гриппа

Из-за повышенной заболеваемости закрыты оказались 95 классов в разных районах республики, а также целая школа в Петрозаводске.

По данным Роспотребнадзора Карелии, за 50-ю неделю 2023 года в республике было зарегистрировано 476 случаев заболевания Covid-19 и 7067 случаев заболевания ОРВИ и гриппа, а также 200 случаев внебольничной пневмонии.

В Петрозаводске было зарегистрировано 3223 случая заболевания ОРВИ. В республике уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 31%, в Петрозаводске — на 6%.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости закрылись 95 классов в разных школах республики, а также полностью ушла на карантин школа в Петрозаводске.

Среди выделенных возбудителей обращает на себя внимание вирус гриппа А (H3N2), — отличающееся быстрым течением острое респираторное заболевание, называемое иначе гонконгским гриппом.