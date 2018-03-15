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Новости. Общество
10:33, 15 Марта 2018

В Карелии осужденного трудоустроили в сельскую администрацию, а он не вышел на работу

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В Муезерском районе суд приговорил обвиняемого к исполнительным работам, но он прогулял. После этого мужчине заменили наказание на лишение свободы.

Как сообщили в карельской прокуратуре, в 2017 году суд признал жителя Муезерского района виновным в незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

"По направлению уголовно-исполнительной инспекции осужденного трудоустроили в администрацию сельского поселения в качестве разнорабочего, однако он так и не вышел на работу", - отметили в надзорном ведомстве.

Мужчину неоднократно предупреждали, что ему могут заменить наказание на более строгое. Несмотря на это, сообщили в прокуратуре, осужденный "продолжал нарушать порядок и условия отбытия наказания, постоянно злоупотреблял алкоголем и не исполнял назначенное судом наказание".

В связи с этим исправительные работы ему заменили на лишение свободы в колонии строгого режима.

"В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ", - пояснили в прокуратуре.

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Комментарии

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Leopol'd
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Такую бы принципиальность московским судьям, при пересмотре наказания "золотым" детям - автонарушителям.
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