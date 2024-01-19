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В Карелии отменили шесть межрегиональных соревнований по футболу за две недели до старта первого из них

Новости. Общество
10:30, 21 Января 2024
фото: © "Столица на Онего"

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Минобразования и спорта республики сообщило о недостаточном уровне финансирования.

В августе 2023 года Министерство образования и спорта Карелии и Федерация футбола республики ходатайствовали о проведении на территории региона шести межрегиональных соревнований, рассказали в официальном паблике федерации.

Письмом от 17 января 2024 года министерство сообщило об отмене проведения турниров в республике в связи с недостаточным уровнем финансирования.

С 29 января по 2 февраля в Петрозаводске было запланировано проведение первенства СЗФО по футзалу среди девушек в четырех возрастных категориях. Соревнования пройдут в те же сроки в Санкт-Петербурге.

Кубок регионов также пройдет не в Карелии, а в Великом Новгороде. Плановые сроки проведения турнира по футболу среди мужских команд — с 23 по 27 апреля.

Будет перенесен из Петрозаводска чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд, который состоится с 9 по 13 сентября. О новом месте проведения соревнования будет сообщено дополнительно, отметили в источнике.

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