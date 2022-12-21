Два психически нездоровых водителя лишились прав в Карелии

В Костомукше суд лишил права управления двух водителей с психическими отклонениями, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши установила, что 40-летний местный житель в октябре был доставлен в больницу с травмами после падения с балкона дома. При этом ему был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. Выезд прокурора на место происшествия, опрос очевидцев показали, что пострадавший имеет водительские права с 2020 года, несмотря на наличие указанного заболевания.

Другой водитель, 1993 года рождения, попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением в июле преступления, связанного с незаконным лишением человека свободы, совершенного с применением насилия, опасного для жизни. В ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый также страдает синдромом зависимости от психоактивных веществ, но имеет водительские права с 2018 года.

Оба диагноза в соответствии с действующим законодательством являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о прекращении действия водительских прав. Исковые требования судом удовлетворены, права на управление транспортными средствами прекращены, что является основанием для изъятия водительских удостоверения у ответчиков.

Решения суда в законную силу не вступили, их исполнение поставлено в прокуратуре Костомукши на контроль. Работа по выявлению водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, проводится в постоянном режиме.