В Карелии пожилой мужчина госпитализирован после аварии на квадроцикле

В Суоярвском районе 64-летний водитель квадроцикла устроил ДТП и отправился в больницу.

По предварительным данным ГИБДД, днем 15 сентября в селе Вешкелица на улице Гагарина перевернулся водитель квадроцикла «Avantis». ДТП произошло на 95 км. + 100 м. автодороги Петрозаводск — Суоярви.

В результате происшествия пострадал 64-летний водитель. Мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу.