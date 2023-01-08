В Карелии привели в порядок стратегически важную дорогу

Глава республики подвел итоги ремонта дорог в 2022 году.

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги 2022 года, дав развернутое интервью в студии ГТРК. Данные об отремонтированных объектах глава Карелии опубликовал на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, к концу 2022 года было отремонтировано 80 дорожных объектов — в 8 с половиной раз больше, чем 5 лет назад. Ремонт коснулся 250 километров дорожного полотна и 10 мостов. Еще 8 мостов ждут ремонта в 2023 году.

Больше всего ситуация с дорогами изменилась в Сегежском районе. Там был приведен в порядок самый проблемный участок — первые 25 километров федеральной автодороги Кочкома — госграница, а также 20 километров автодороги «Кола» — Надвоицы — Сегежа, продолжается реконструкция мостов на 10 и 22 километрах трассы.

Помимо этого, Артур Парфенчиков перечислил основные отремонтированные объекты:

в Пряжинском районе привели в порядок более 90 км стратегически важной дороги, завершили реконструкцию мостов через реки Сяпсю и Кутижму, продолжаем ремонт моста через реку Чалну, а также участка а/д Петрозаводск — Суоярви с 25 по 33 км;

в Медвежьегорском районе ремонтируем автодорогу Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа;

Обновили участки автодорог Гирвас — Юстозеро (Кондопожский район), Усланка — Мегрега — Обжа и Видлица — Кинелахта-Ведлозеро (Олонецкий район);

в Петрозаводске на Лососинском шоссе и в Костомукше — это дороги местного значения — начали работы раньше срока. В 2023 году планируем их завершить;

в Кондопоге приступили к строительству подъездной автомобильной дороги к заводу по переработке рыб.

Глава Карелии подчеркнул, что подобных результатов удалось достичь благодаря привлечению дополнительных федеральных средств.