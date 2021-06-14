В Карелии ретропоезд «Рускеальский экспресс» воспламеняет леса

В министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия заявили, что ретропоезд «Рускеальский экспресс» распространяет искры, из-за которых образуются очаги возгорания леса.

По пути следования ретропоезда «Рускеальский экспресс» образуются участки возгорания лесов, поскольку паровоз распространяет искры. Об этом рассказал журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Сергей Шарлаев на мероприятии, посвященном тренировке сотрудников авиалесохраны.

«Как проходит экспресс, так сразу появляются очаги возгораний. Потому что все-таки эта техника старая, она не оборудована в полной мере искрогасителями, которые сегодня уже имеются на современных тепловозах. А в этих паровозах их просто нет», — рассказал Шарлаев.

«Рускеальский экспресс» — туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала.

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