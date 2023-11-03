В Карелии резко увеличилось число случаев заболевания Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в республике за неделю выросла на треть

В Роспотребнадзоре республики привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за минувшую неделю, с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

Так, в Карелии за это время было зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-19. Это оказалось на треть больше, чем за неделю до этого — 76 случаев, и почти в 3 раза больше, чем в начале октября.

Также на неделе было зарегистрировано 4 976 случаев ОРВИ, уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 21,5%.

Больше половины всех случаев ОРВИ было зарегистрировано в Петрозаводске — 2605. Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ в городе оказался чуть меньше эпидемиологического порога.