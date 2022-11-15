В Карелии водитель на иномарке сбил женщину посреди белого дня

В Лахденпохье иномарка сбила 40-летнюю женщину, которая шла по проезжей части, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 17декабря, в 14.42 в Лахденпохье на улице Полевой 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi сбил женщину, которая шла вдоль дороги по проезжей части.

В результате ДТП 40-летняя женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.