В Карелии водитель на иномарке сбил женщину посреди белого дня

В Лахденпохье иномарка сбила 40-летнюю женщину, которая шла по проезжей части, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 17декабря, в 14.42 в Лахденпохье на улице Полевой 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi сбил женщину, которая шла вдоль дороги по проезжей части.
В результате ДТП 40-летняя женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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