В Карелии водитель «семерки» дважды сел пьяным за руль и попал под уголовную статью

Автоинспекторы остановили ночью в Повенце пьяного водителя, сообщили в ГИБДД Медвежьегорского района.

В поселке Повенец Медвежьегорского района в 23:18 вечера 2 сентября сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водителя на автомобиле ВАЗ 2107. Состояние опьянения было подтверждено с помощью алкотестера.

Проверка по базам показала, что 32-летний водитель ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии.

В отношении водителя полицейские составили протокол по уголовной статье за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Решение примет суд.

Напомним, сегодня вечером Госавтоинспекция карельской столицы проведет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».