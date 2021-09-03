Субботним вечером в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция карельской столицы проведет вечером 4 сентября профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

С начала 2021 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 423 водителя в состоянии опьянения, 35 из них сели за руль пьяными повторно.

В целях пресечения данных правонарушений в субботу, 4 сенября, вечером на дорогах Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.