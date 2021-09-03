В Карелии выберут лучшее ТОС

Стартовал ежегодный конкурс «Лучшее ТОС», сообщили в правительстве республики.

Подать заявки на конкурсный отбор руководители Территориальных общественных самоуправлений Карелии могут до 15 сентября. Документы представляются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14:00 до 16.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13, каб. 21.

Подробную информацию о конкурсе, необходимых документах и правилах подачи заявки можно найти на сайте Миннаца республики.

В министерстве напомнили, территориальное общественное самоуправление в Карелии развивается с 2017 года. Сегодня в республике действует 350 ТОС, за три года было реализовано 180 проектов по региональной программе поддержки территориальных общественных самоуправлений. В 2021 году к реализации проектов приступили 205 ТОС.