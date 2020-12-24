В Карелии выбрали лучшего оператора по обращению с ТКО

"Карелприрода" подвела итоги первого регионального конкурса "Лучший оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами", сообщили в Минприроды республики.

Учреждение "Карелприрода", подведомственное министерству природных ресурсов и экологии республики, оценило основные показатели работы всех операторов по транспортированию ТКО в Карелии за 2019 и 2020 год. Учитывались такие критерии, как доля населения, которую данный оператор охватывает услугой по вывозу ТКО, количество приобретенной спецтехники и новых контейнеров, объем ликвидированных свалок, проведение общественных мероприятий в сфере обращения с отходами и раздельного сбора, а также количество полученных жалоб и штрафов.

В результате первое место досталось ООО "АктивПро", обслуживающему такие районы Петрозаводска, как Центр, Октябрьский, Первомайский, Соломенное, а также Пряжинский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и частично Прионежский районы.

Второе место заняло ООО "Экосервис". В Петрозаводске этот оператор обслуживает Кукковку, Старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабрику, Ключевую и Онежский разъезд, и помимо этого часть населенных пунктов в Прионежском районе.

На третьей ступени пьедестала оказалась "Управляющая компания "Питкяранта", обслуживающая Питкярантский район.

Ранее сообщалось, что "Карелприрода" расставила фотоловушки "Филин 800" для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок.