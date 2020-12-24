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В Карелии выбрали лучшего оператора по обращению с ТКО

Новости. Общество
18:20, 25 Декабря 2020
фото: © Минприроды Карелии
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"Карелприрода" подвела итоги первого регионального конкурса "Лучший оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами", сообщили в Минприроды республики.

Учреждение "Карелприрода", подведомственное министерству природных ресурсов и экологии республики, оценило основные показатели работы всех операторов по транспортированию ТКО в Карелии за 2019 и 2020 год. Учитывались такие критерии, как доля населения, которую данный оператор охватывает услугой по вывозу ТКО, количество приобретенной спецтехники и новых контейнеров, объем ликвидированных свалок, проведение общественных мероприятий в сфере обращения с отходами и раздельного сбора, а также количество полученных жалоб и штрафов.

В результате первое место досталось ООО "АктивПро", обслуживающему такие районы Петрозаводска, как Центр, Октябрьский, Первомайский, Соломенное, а также Пряжинский, Беломорский, Сегежский, Калевальский и частично Прионежский районы.

Второе место заняло ООО "Экосервис". В Петрозаводске этот оператор обслуживает Кукковку, Старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабрику, Ключевую и Онежский разъезд, и помимо этого часть населенных пунктов в Прионежском районе.

На третьей ступени пьедестала оказалась "Управляющая компания "Питкяранта", обслуживающая  Питкярантский район.

Ранее сообщалось, что "Карелприрода" расставила фотоловушки "Филин 800" для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-25 18:42:01
Голиковку тоже трудолюбивые парни обслуживают. Прошу занести в протокол и поощрить .
Гость
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