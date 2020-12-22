Устраивающих свалки в Карелии будут ловить с помощью фотоловушек

Подведомственное учреждение Минприроды Карелии расставило фотоловушки "Филин 800" для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок.

"Карелприрода" приобрела компактные устройства для того, чтобы фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не предназначенных для этого местах, сообщили в Минприроды республики.

Первые 10 фотоловушек модели "Филин 800" будут установлены в самых проблемных местах, где граждане чаще всего жалуются на незаконный выброс отходов. Это постоянно растущие несанкционированные свалки, а также захламленные контейнерные площадки, куда часто выбрасывают строительный и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Преимущество фотоловушек в том, что они мобильные, то есть их можно переносить на разные участки. Их устанавливают довольно высоко на деревьях или зданиях для максимально широкого угла обзора. Если кто-то захочет испортить или украсть прибор, то фотоловушка сразу зафиксирует злоумышленника.

Фотоловушка "Филин 800" с датчиками движения работает круглосуточно. В нее встроена сим-карта, которая с помощью сети Интернет в онлайн-режиме передает фотоматериалы в дежурную часть "Карелприроды".

Прибор может работать автономно до шести месяцев, а водонепроницаемый корпус защитит его от непогоды. Высокое качество изображения позволяет идентифицировать лица нарушителей и номера их автомобилей.

Ранее инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера.