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Устраивающих свалки в Карелии будут ловить с помощью фотоловушек

Новости. Общество
12:58, 23 Декабря 2020
фото: © "Карелприрода"
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Подведомственное учреждение Минприроды Карелии расставило фотоловушки "Филин 800" для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок.

"Карелприрода" приобрела компактные устройства для того, чтобы фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не предназначенных для этого местах, сообщили в Минприроды республики.

Первые 10 фотоловушек модели "Филин 800" будут установлены в самых проблемных местах, где граждане чаще всего жалуются на незаконный выброс отходов. Это постоянно растущие несанкционированные свалки, а также захламленные контейнерные площадки, куда часто выбрасывают строительный и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Преимущество фотоловушек в том, что они мобильные, то есть их можно переносить на разные участки. Их устанавливают довольно высоко на деревьях или зданиях для максимально широкого угла обзора. Если кто-то захочет испортить или украсть прибор, то фотоловушка сразу зафиксирует злоумышленника.

Фотоловушка "Филин 800" с датчиками движения работает круглосуточно. В нее встроена сим-карта, которая с помощью сети Интернет в онлайн-режиме передает фотоматериалы в дежурную часть "Карелприроды".

Прибор может работать автономно до шести месяцев, а водонепроницаемый корпус защитит его от непогоды. Высокое качество изображения позволяет идентифицировать лица нарушителей и номера их автомобилей.

Ранее инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера.

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Комментарии

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Жора
2020-12-23 15:45:43
Шутники....
VladPTZ
2020-12-23 15:02:16
Ой я не могу иноваторы :) Так народ у нас смекалистый , выкинут мусор в канаву не неподалеку от фото ловушек. И камеры ночью можно обнаружить по свету. Игрушка квадрокоптер летает на одном заряде 20 минут и постоянно патрулировать огромные территории в поисках нарушителей практически не реально и затратно.
David
2020-12-23 13:29:09
Кирка берегись. :)
Гость
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