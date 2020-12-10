Инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

Специалисты "Карелприроды" впервые использовали беспилотный летательный аппарат, обследуя мусорный полигон.

В Олонецком районе инспекторы проверили местном мусорный полигон. Специалисты "Карелприроды" впервые провели мониторинг с помощью видео- и фотосъемки беспилотным летательным аппаратом. Это необходимо для того, чтобы точно определить объемы и границы полигона и предотвратить его бесконтрольное разрастание. Кроме того, новый метод позволяет построить точные 3D-модели объекта, в будущем это поможет выработать эффективные способы рекультивации свалок и полигонов, сообщили в Минприроды Карелии.

Воздушное обследование полигонов твердых бытовых отходов и несанкционированных свалок давно и успешно применяется в некоторых регионах, например, в Московской области. Как отметили в "Карелприроде", внедрение в нашей республике новых технологий поможет эффективнее бороться с нарушениями природоохранного законодательства.

Специалисты также проверили работы по уборке свалок в районе поселка Верхнеолонецкий Олонецкого района. В конце ноября свалки, давно беспокоившие местных жителей, были убраны в полном объеме. Решение о принуждении местной администрации к уборке свалок принял Олонецкий районный суд. Средства на ликвидацию в размере почти 500 тысяч рублей были выделены Минприроды Карелии из республиканского бюджета. Конкурс на проведение работ выиграло ООО "КарелСтройУправление".

Ранее сообщалось, что подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора.