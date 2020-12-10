890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы 1
10.12.2020 12:42
Власти Карелии обещают вмешаться в ситуацию в Прионежье после информации о масштабных вырубках 7
10.12.2020 15:27
"Единая Россия" в Карелии приняла бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных" 14
10.12.2020 16:52
Прокуратура Карелии обнаружила конфликт интересов у семейной пары, работавшей в лесничестве 1
10.12.2020 17:20
Министр образования Карелии рассказал, как дистанционка будет использоваться после пандемии 3
10.12.2020 13:23
Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске 10
10.12.2020 14:01
Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
10.12.2020 23:30

Инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:17, 11 Декабря 2020
фото: ГКУ РК "Карелприрода"
Загрузка...

Специалисты "Карелприроды" впервые использовали беспилотный летательный аппарат, обследуя мусорный полигон.

В Олонецком районе инспекторы проверили местном мусорный полигон. Специалисты "Карелприроды" впервые провели мониторинг с помощью видео- и фотосъемки беспилотным летательным аппаратом. Это необходимо для того, чтобы точно определить объемы и границы полигона и предотвратить его бесконтрольное разрастание. Кроме того, новый метод позволяет построить точные 3D-модели объекта, в будущем это поможет выработать эффективные способы рекультивации свалок и полигонов, сообщили в Минприроды Карелии.

Воздушное обследование полигонов твердых бытовых отходов и несанкционированных свалок давно и успешно применяется в некоторых регионах, например, в Московской области. Как отметили в "Карелприроде", внедрение в нашей республике новых технологий поможет эффективнее бороться с нарушениями природоохранного законодательства.

Специалисты также проверили работы по уборке свалок в районе поселка Верхнеолонецкий Олонецкого района. В конце ноября свалки, давно беспокоившие местных жителей, были убраны в полном объеме. Решение о принуждении местной администрации к уборке свалок принял Олонецкий районный суд. Средства на ликвидацию в размере почти 500 тысяч рублей были выделены Минприроды Карелии из республиканского бюджета. Конкурс на проведение работ выиграло ООО "КарелСтройУправление".

Ранее сообщалось, что подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-11 11:21:49
Хде рогалевич ? Раньше он очень любил свалки фотографировать и в интернетики выкладывать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 21
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»