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Подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора

Новости. Общество
09:33, 24 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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За 2020 год в Петрозаводске ликвидировали более 12 тысяч кубометров отходов с несанкционированных свалок, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ноябре с территории вблизи дома №11 на Пряжинском шоссе компания "ЭкоЛогика" вывезла и утилизировала стихийное скопление отработанных шин. С несанкционированной свалки убрали около 300 кубометров авторезины. Кроме того, предприятие "Автоспецтранс" вывезло с участка твёрдые коммунальные, строительные и другие отходы. В ближайшее время на месте установят информационный стенд, предупреждающий о запрете складирования мусора на указанной территории.

Работы по муниципальным контрактам на ликвидацию несанкционированных свалок в Петрозаводске в этом году завершены. Всего с мая устранили 161 стихийное скопление мусора в разных районах города. С территорий общего пользования вывезли более 12 тысяч кубометров отходов. Подрядчиками выступили ПМУП "Автоспецтранс" и ООО "Карелстройуправление".

Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте карельской столицы. Ни в коем случае нельзя складировать мусор в не предназначенных для этого местах, а тем более в парках, скверах или лесополосе.

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