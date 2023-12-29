В Карелии вырос размер пособия по беременности и родам

С 1 января увеличился минимальный и максимальный размер пособия.
С 1 января наступившего года увеличился минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам.
За 140 дней:
минимальный — 88 565 рублей, максимальный — 565 562 рубля.
За 156 дней:
минимальный — 98 687 рублей, макимальный — 630 197 рублей.
За 194 дня:
минимальный — 122 726 рублей, макимальный — 783 707рублей.
С 1 февраля также увеличится минимальный и максимальный размер пособия работающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет.
С начала года появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до того момента, когда ребенку исполнится полтора года.
В феврале этого года планируют увеличить материнский капитал на 7,5%, что составит:
на первого ребенка — 630 967 рублей;
на второго — 833 800 рублей, сообщили власти Олонецкого района Карелии.
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