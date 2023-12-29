В Карелии вырос размер пособия по беременности и родам

С 1 января увеличился минимальный и максимальный размер пособия.

С 1 января наступившего года увеличился минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам.



За 140 дней:



минимальный — 88 565 рублей, максимальный — 565 562 рубля.



За 156 дней:



минимальный — 98 687 рублей, макимальный — 630 197 рублей.



За 194 дня:



минимальный — 122 726 рублей, макимальный — 783 707рублей.



С 1 февраля также увеличится минимальный и максимальный размер пособия работающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет.



С начала года появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до того момента, когда ребенку исполнится полтора года.



В феврале этого года планируют увеличить материнский капитал на 7,5%, что составит:



на первого ребенка — 630 967 рублей;



на второго — 833 800 рублей, сообщили власти Олонецкого района Карелии.