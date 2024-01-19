Узнали, на что чаще всего тратят региональный маткапитал в Карелии

В Минсоцзащиты республики рассказали, как можно распорядиться выплатой.
Региональный маткапитал в Карелии чаще всего направляют на оплату детского сада, сообщили в паблике Минсоцзащиты республики.
Как рассказали в источнике, об этом говорит статистика за прошедший год. «Полторы тысячи многодетных семей получили региональный материнский капитал в прошедшем году. Больше половины из них использовали средства для оплаты детского сада, но это не единственный вариант», — написали в сообществе.
Как еще можно распорядиться средствами регионального маткапитала, можно узнать в карточках ниже.
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