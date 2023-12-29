В Карелии задержали молодого иностранца, обвиняемого в спонсировании террористов

В УФСБ сообщили о задержании 23-летнего иностранца, обвиняемого в содействии террористической деятельности.

Сотрудники ФСБ Карелии пресекли деятельность молодого иностранца, разделяющего идеологию международной террористической организации. Выяснилось, что 23-летний иностранец не только разделяет взгляды действующей в Сирии международной террористической организации, но и собирал деньги на финансирование террористов и переводил их на счета боевиков.

Следственное подразделение управления возбудило в отношении иностранца уголовное дело по статье «Покушение на содействие террористической деятельности в форме, финансирования терроризма».

В настоящий момент оперативно-разыскные мероприятия и следствие продолжаются.