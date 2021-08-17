В Карелии задержаны шесть покупателей, пытавшихся вынести из магазина, ложки, вилки, виски и ящик овощей

В Карелии росгвардейцы за сутки задержали шестерых злоумышленников, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны около полуночи 19 августа задержали 25-летнего гражданина, совершившего хищение столовых приборов из гипермаркета.

В тот же день в Сегеже росгвардейцы задержали 21-летнего посетителя специализированного магазина за попытку пронести мимо кассы бутылку виски.

Группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны была направлена на сработку тревожной сигнализации в один из сетевых магазинов – там задержан мужчина, пытавшийся расплатиться чужой банковской картой.

В другом торговом заведении Олонца житель деревни Верховье задержан за хищение алкоголя.

Аналогичное правонарушение совершила 46-летняя жительница Сортавалы.

В Медвежьегорске недобросовестный покупатель пытался тайно вынести ящик овощей, а также прямо в торговом зале выпил пакет сока – платить за товары отказался.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.