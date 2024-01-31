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В Карелии зафиксировали рост количества участников ЕГЭ по информатике, химии и биологии

Новости. Общество
11:55, 01 Февраля 2024
фото: © Александр Ратников / ИА PrimaMedia

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Поддержка естественно-научных и технических предметов — один из приоритетов для развития системы образования в стране, заявил Роман Голубев.

Как в личном профиле сообщил глава Минобразования и спорта Карелии, объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит более 620 тысяч. По словам Романа Голубева, наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше.

Министр подчеркнул, что поддержка естественно-научных и технических предметов и методик их преподавания — один из приоритетов для развития системы образования в стране.

В Карелии традиционно в «тройку лидеров» выбираемых предметов на ЕГЭ входят информатика и биология. В 2023 году информатику сдавали 19% участников, биологию — 15,7%, химию — 9,6%, физику — 9,3%. По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост количества участников ЕГЭ по информатике на 3,2%, по химии — на 1,1%, по биологии — на 0,3%.

«Так, если вы мечтали поступить на инженерные специальности, но сомневались, пройдете ли на бюджет, у вас есть еще возможность добавить в перечень выбранных предметов физику и другие естественно-научные предметы до 1 февраля (включительно)», — рассказал Роман Голубев.

Он напомнил, что изменить перечень сдаваемых предметов после 1 февраля можно будет только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. Заявление с прилагаемыми документами нужно подать в ГЭК не позднее чем за 2 недели до экзамена. А для изменения уровня ЕГЭ по математике, указанного в заявлении, подтверждающие документы не нужны.

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