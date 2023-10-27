В Карелии закрывается навигация для маломерных судов

В центре ГИМС Карелии назвали точные сроки закрытия сезона навигации в 2023 года.

В официальном паблике центра ГИМС Карелии опубликовали постановление правительства Карелии, согласно которому в начале ноября закрывается навигация для маломерных судов на водных объектах, не имеющих навигационной обстановки.

Согласно документу, в Медвежьегорском, Муезерском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, Беломорском и Сегежском муниципальных округах, в городе Костомукша навигация закроется 3 ноября.

В Олонецком, Лахденпохском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, Питкярантском и Суоярвском муниципальном округах, городах Петрозаводске и Сортавале сезон закончится 10 ноября.