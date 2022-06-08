В Карелию приехали голубые мартышки (ВИДЕО)

В «Карельском зоопарке» появились новые обитатели - голубые мартышки.

Об этом сообщается в паблике зоопарка.

«Такому названию этот вид обязан своим внешним видом: шерсть на их голове торчит, подобно короне, а грудь сверху и лицо голубого тона. Голубые мартышки являются не только умными существами, но и крайне дружелюбными животными», — рассказали специалисты.

Интересный факт: благодаря тому, что голубая мартышка перепрыгивает с ветки на ветку, она перемещается в кронах деревьев намного быстрее человека, бегущего по земле.

Отметим, что «Карельский зоопарк» работает в поселке Киркколахти Сортавальского района.