В Карелию приехали голубые мартышки (ВИДЕО)

В «Карельском зоопарке» появились новые обитатели - голубые мартышки.
Об этом сообщается в паблике зоопарка.
«Такому названию этот вид обязан своим внешним видом: шерсть на их голове торчит, подобно короне, а грудь сверху и лицо голубого тона. Голубые мартышки являются не только умными существами, но и крайне дружелюбными животными», — рассказали специалисты.
Интересный факт: благодаря тому, что голубая мартышка перепрыгивает с ветки на ветку, она перемещается в кронах деревьев намного быстрее человека, бегущего по земле.
Отметим, что «Карельский зоопарк» работает в поселке Киркколахти Сортавальского района.
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