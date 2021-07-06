В карельском городе Олонец после перехода на электрообогрев плата за отопление снизилась на 38%

«Россети Северо-Запад» установили в четырёх домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП) вместо дровяной котельной. ИТП передали в общее имущество домов.

Это повысило качество теплоснабжения и снизило его стоимость.

Жители самостоятельно регулируют температуру в квартирах в зависимости от погоды и оплачивают объём, который сами определили.

Благодаря переводу на электроотопление дома перешли на льготный тариф электроснабжения. Для жителей это экономия в 30% на использовании бытовых электроприборов.

«Россети Северо-Запад» обеспечили резервное электроснабжение домов от разных линий. Специалисты обслуживают тепловые пункты дистанционно с помощью цифровых каналов связи.

Ввод электроотопления в домах в Олонце — часть пилотного проекта «Россети Северо-Запад». Сетевая компания также планирует установить индивидуальные тепловые пункты в домах карельского села Великая Губа.