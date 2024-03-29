Циклон «Патриция» несет в Карелию снегопады, ледяные дожди и сильный ветер

В Петрозаводске ожидается месячная норма осадков.
Циклон «Патриция» принесет в Карелию снегопады и ледяные дожди. В столице республики ожидается месячная норма осадков
Филиал #РоссетиСевероЗапад в регионе работает в режиме повышенной готовности.
70 аварийных бригад и 335 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
72 дизельных генератора общей мощностью 3,86 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.
Компания обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и Л. П. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.
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