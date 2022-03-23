В коммунальную инфраструктуру Петрозаводска инвестируют более 5 миллиардов рублей

На эти средства в столице Карелии реконструируют сети водоснабжения и водоотведения, а также построят новые объекты.
Правительство региона добилось того, чтобы работы провели за счёт инвестиций. Для этого с компанией «ПКС-Водоканал» заключено концессионное соглашение. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.
В четверг, 24 марта, республиканские и городские власти заключили с компанией «ПКС-Водоканал» трехстороннее концессионное соглашение. По его условиям, на ближайшие 30 лет предприятие возьмёт на себя обязательства по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры Петрозаводска.
Сегодня водопроводные и канализационные сети столицы Карелии изношены почти на 80% и с трудом справляются с существующей нагрузкой. Власти города и республики не могут модернизировать их за счёт собственных средств, так как на эти цели нужно выделить миллиарды рублей. При этом откладывать модернизацию уже невозможно.
Правительство Карелии добилось того, чтобы финансирование взял на себя бизнес. За последние 15 лет компания «ПКС-Водоканал» уже реализовала в столице Карелии масштабные проекты общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Теперь в реконструкцию сетей водопровода и канализации, а также водопроводных и канализационных станций предприятие вложит ещё порядка 5,3 млрд — это собственные средства, а также средства, привлеченные за счет участия в федеральных программах.
«ПКС-Водоканал» будет обслуживать 900 километров действующих сетей карельской столицы, а также 400 километров сетей, которые являются бесхозными. При этом городская инфраструктура не перейдёт в частную собственность: в дальнейшем городу передадут все новые объекты коммунальной инфраструктуры, построенные в рамках соглашения.
Власти подчеркивают, что реконструкцию не планируют проводить за счёт роста тарифа для населения: более того, концессия поможет его сдержать, поскольку для модернизации сетей привлекут и федеральные деньги.
На данный момент инвестиционная программа подробно прописана до 2030 года: например, за указанный срок «ПКС-Водоканал» планирует построить и модернизировать более 18 километров сетей водоснабжения и более 20 — водоотведения. После этого компания будет ежегодно составлять и корректировать дальнейшие планы вместе с городскими властями.
До 2030 года в рамках концессии запланированы следующие работы:
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