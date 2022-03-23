В коммунальную инфраструктуру Петрозаводска инвестируют более 5 миллиардов рублей

На эти средства в столице Карелии реконструируют сети водоснабжения и водоотведения, а также построят новые объекты.

Правительство региона добилось того, чтобы работы провели за счёт инвестиций. Для этого с компанией «ПКС-Водоканал» заключено концессионное соглашение. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В четверг, 24 марта, республиканские и городские власти заключили с компанией «ПКС-Водоканал» трехстороннее концессионное соглашение. По его условиям, на ближайшие 30 лет предприятие возьмёт на себя обязательства по обслуживанию и развитию коммунальной инфраструктуры Петрозаводска.

Сегодня водопроводные и канализационные сети столицы Карелии изношены почти на 80% и с трудом справляются с существующей нагрузкой. Власти города и республики не могут модернизировать их за счёт собственных средств, так как на эти цели нужно выделить миллиарды рублей. При этом откладывать модернизацию уже невозможно.

Правительство Карелии добилось того, чтобы финансирование взял на себя бизнес. За последние 15 лет компания «ПКС-Водоканал» уже реализовала в столице Карелии масштабные проекты общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Теперь в реконструкцию сетей водопровода и канализации, а также водопроводных и канализационных станций предприятие вложит ещё порядка 5,3 млрд — это собственные средства, а также средства, привлеченные за счет участия в федеральных программах.

«ПКС-Водоканал» будет обслуживать 900 километров действующих сетей карельской столицы, а также 400 километров сетей, которые являются бесхозными. При этом городская инфраструктура не перейдёт в частную собственность: в дальнейшем городу передадут все новые объекты коммунальной инфраструктуры, построенные в рамках соглашения.

Власти подчеркивают, что реконструкцию не планируют проводить за счёт роста тарифа для населения: более того, концессия поможет его сдержать, поскольку для модернизации сетей привлекут и федеральные деньги.

На данный момент инвестиционная программа подробно прописана до 2030 года: например, за указанный срок «ПКС-Водоканал» планирует построить и модернизировать более 18 километров сетей водоснабжения и более 20 — водоотведения. После этого компания будет ежегодно составлять и корректировать дальнейшие планы вместе с городскими властями.

До 2030 года в рамках концессии запланированы следующие работы:

Перекладка 1800 метров водовода по пр. Ленина. Перекладка 800 погонных метров водовода на участке от наб. Варкауса до ул. Советской. Строительство 1800 погонных метров второго водопровода СКЗ в районе 2 км Пряжинского шоссе. Реконструкция водоснабжения и строительство сетей в районе Усадьба. Перекладка 1500 погонных метров водовода на пр. Первомайский (участок от ул. Мелентьевой до Шуйского шоссе). Перекладка водовода протяженностью 1600 погонных метров на участке от пр. Ленина до ВОС. Перекладка водовода протяженностью 350 погонных метров по ул. Олонецкой (от ул. Зеленая до ул. Пархоменко). Вынос сетей из теплотрассы в районе ул. Железнодорожная. Реконструкция водопровода по пр. А. Невского. Реконструкция водовода вдоль наб. Гюллинга. Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъема до реки Лососинка. Модернизация водопровода по ул. Луначарского. Строительство и реконструкция ВОС Петрозаводска. II этап. IV пусковой комплекс. Реконструкция первичных отстойников на КОС. Перекладка коллектора протяженностью 1280 погонных метров на пересечении улиц Попова и Древлянка. Строительство сливной канализационной станции. Модернизация песковых бункеров КОС Петрозаводска. Модернизация напорных коллекторов КНС-2а. Реконструкция 160 погонных метров канализационной сети на участке от ул. Гончарова, д. 6а. Перекладка сетей канализации в районе ул. Варламова, д. 13, ул. Л. Толстого до ул. Коммунистов Перекладка сетей канализации в районе ул. Энгельса, д. 5. Перекладка сетей канализации по ул. Энгельса (от пр. Ленина до ул. Энгельса, 11). Перекладка канализационных сетей по ул. Мурманской (от пр. Первомайского до ул. Мурманская, д. 3). Перекладка сетей канализации по ул. Кондопожской (от ул. Советской до пр. Октябрьского). Перекладка канализационных сетей в районе ул. Ленинградской, д. 7. Перекладка канализации по ул. Суоярвской. Перекладка напорной канализации. Перекладка канализационной сети по ул. Лососинской (от ул. Древлянской до Комсомольского проспекта). Перекладка 350 п. м. канализации ул. Ригачина от АО «Петрозаводский Хлебокомбинат». Переключение стоков СКЗ в централизованную канализацию. Санация, ул. Кемская. Модернизация напорных коллекторов КНС-5. Модернизация. Насосная станция КОС.