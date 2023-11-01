В компании РЖД объявили о дополнительных поездах на ноябрьские праздники в Карелии

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Сортавалой на ноябрьские праздники.

В ОАО «РЖД» 4, 5 и 6 ноября назначили дополнительные поезда «Ласточка» № 827/828 по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала.



Дополнительные «Ласточки» будут курсировать в исполнении «Премиум», с улучшенной компоновкой мест, по расписанию, указанному на сайте компании.



Купить билеты на дополнительные поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Сортавала можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».





