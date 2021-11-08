В коттеджном городке Петрозаводска поймали пьяного водителя

Всего за четыре праздничных дня от управления отстранили 14 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 4 по 7 ноября автоинспекторы отстранили от управления 14 нетрезвых водителей.

Один из водителей с признаками опьянения был остановлен сотрудниками ДПС сегодня ночью в районе дома № 1 по Дивизионному проезду в Университетском городке.

В ходе освидетельствования на состояние опьянения было установлено, что 24-летний водитель нетрезв, алкотестер показал 1.23 мг/л. Кроме этого, водитель не застраховал свою гражданскую ответственность, не зарегистрировал в установленном порядке транспортное средство. В отношении нарушителя составлены административные материалы, транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.