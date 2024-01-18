В Крещенских купаниях приняли участие сотни жителей Петрозаводска

Мероприятие прошло на Онежской набережной.

Сотни жителей Петрозаводска приняли участие в Крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января, сообщили в паблике городской администрации.



Мероприятие провели на Онежской набережной в районе памятника Петру I. Сотни жителей карельской столицы совершили традиционный обряд, окунувшись в специально подготовленную иордань (прорубь).

Как рассказали в источнике, для удобства горожан и гостей Петрозаводска были установлены отапливаемые палатки. В них участники могли согреться после выхода из воды.



Организатором мероприятия в этом году выступило Отдельское казачье общество Карелии. За порядком и безопасностью на празднике следили сотрудники МЧС России, ГИМС, УМВД Петрозаводска, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, а также представители администрации города и медицинские работники.