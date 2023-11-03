«В легкой снежной шубке»: жители Карелии поделились фото знаменитого водопада

Водопад «Воицкий падун» находится в двух километрах от поселка Надвоицы.
Как в паблике «Водопады Карелии: известные неизвестные» поделилась Елена Кузьминых, наблюдать водопады республики в это время года - одно удовольствие. А знаменитый падун - отдельное.
«С родными людьми по любимым местам. Последний день октября. Воицкий падун в легкой снежной шубке», — рассказала Елена Кузьминых.
Отметим, водопад «Воицкий падун» находится в двух километрах от поселка Надвоицы Сегежского района республики.
Водопад известен еще с XVI века. Раньше его высота достигала 4-7 метров, водный поток был более мощный и состоял из трех потоков: Мельничный (правый), Срединная падь (еловый) и Толчея (левый).
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание