В медучреждениях Карелии расписали окна

Учреждения здравоохранения Карелии присоединились к флешмобу творческого оформления окон.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что учреждения здравоохранения республики и петрозаводский медколледж присоединились к флешмобу творческого оформления окон и делятся в социальных сетях фотографиями.

«Чтобы создать новогоднее настроение для пациентов и медицинских работников в больницах и поликлиниках устанавливаются елки, развешиваются гирлянды, шары и другие новогодние украшения», — рассказал Михаил Охлопков.