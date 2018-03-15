В мэрии обсудят вопрос об установке памятника Гаскойну в Петрозаводске

На заседании комиссии по культурно-историческому наследию обсудят общественные инициативы по увековечению памяти выдающихся жителей Петрозаводска, сообщил в городской администрации.

В администрации Петрозаводска 16 марта состоится заседание Комиссии по культурно-историческому наследию, участники которого обсудят общественные инициативы по увековечению памяти выдающихся жителей города.

В повестку дня включены вопросы об установке на территории Петрозаводска памятника основателю мировой литейной металлургии Чарльзу (Карлу Карловичу) Гаскойну, об установке мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, руководителю партизанского отряда Ивану Леонтьевичу Айдыняну.

Также члены комиссии повторно рассмотрят предложение об установке мемориальной доски заслуженному работнику культуры Республики Карелия и Российской Федерации Виоле Генриховне Мальми.