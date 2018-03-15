Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:10, 15 Марта 2018

В мэрии обсудят вопрос об установке памятника Гаскойну в Петрозаводске

По теме

В Карелии работу получает каждый второй обратившийся в службу занятости, заявляют статистики
15.03.18 10:36
Дизельэлектростанции Карелии прошли дополнительную проверку
15.03.18 10:33
В Карелии осужденного трудоустроили в сельскую администрацию, а он не вышел на работу
15.03.18 10:33
Все новости
Загрузка...

На заседании комиссии по культурно-историческому наследию обсудят общественные инициативы по увековечению памяти выдающихся жителей Петрозаводска, сообщил в городской администрации.

В администрации Петрозаводска 16 марта состоится заседание Комиссии по культурно-историческому наследию, участники которого обсудят общественные инициативы по увековечению памяти выдающихся жителей города.

В повестку дня включены вопросы об установке на территории Петрозаводска памятника основателю мировой литейной металлургии Чарльзу (Карлу Карловичу) Гаскойну, об установке мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, руководителю партизанского отряда Ивану Леонтьевичу Айдыняну.

Также члены комиссии повторно рассмотрят предложение об установке мемориальной доски заслуженному работнику культуры Республики Карелия и Российской Федерации Виоле Генриховне Мальми.

По теме

В Карелии работу получает каждый второй обратившийся в службу занятости, заявляют статистики
15.03.18 10:36
Дизельэлектростанции Карелии прошли дополнительную проверку
15.03.18 10:33
В Карелии осужденного трудоустроили в сельскую администрацию, а он не вышел на работу
15.03.18 10:33
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

14.03.2018 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос" 4
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 23
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»