В мэрии Петрозаводска отчитались о промежуточных результатах дорожного ремонта

В конце прошлой недели подрядчик «АБЗ-Дорстрой» уложил верхний слой асфальта на участке улицы Льва Толстого между «Правды» и Володарского. До полного завершения работ осталось привести в порядок небольшой участок от Володарского до Казарменской улицы.



Сегодня на указанном отрезке подрядчик обустраивает земляное полотно. Работы на улице Льва Толстого ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



На средства республиканской субсидии дороги в Петрозаводске ремонтирует кондопожское ДРСУ. На прошлой неделе подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта на улице Кукковка, переулке Софьи Ковалевской, Перевалочной улице и улице Пархоменко (между Олонецкой и Перевалочной).



В Трудовом переулке и на Старообрядческой улице

рабочие отсыпают основание дороги щебеночно-песчаной смесью.



Всего в 2023 году по нацпроекту БКД в Петрозаводске должны отремонтировать 32 улицы. Еще порядка 20 - на средства республиканской субсидии.