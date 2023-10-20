В мэрии Петрозаводска расскажут, как они тратят наши деньги

Исполнение городского бюджета за девять месяцев обсудят на традиционной планерке в администрации Петрозаводска.
В понедельник, 23 октября, в мэрии карельской столицы состоится открытое планерное совещание, на котором выступит замглавы города – председатель комитета финансов Елена Логинова.
Она расскажет об итогах исполнения городского бюджета за девять месяцев.
Планерка начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
Напомним, доходы и расходы городской казны в этом году запланированы в сумме 9,4 млрд рублей и 69% из них — средства республиканского бюджета.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание