В мэрии Петрозаводска расскажут, как они тратят наши деньги

Исполнение городского бюджета за девять месяцев обсудят на традиционной планерке в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 23 октября, в мэрии карельской столицы состоится открытое планерное совещание, на котором выступит замглавы города – председатель комитета финансов Елена Логинова.



Она расскажет об итогах исполнения городского бюджета за девять месяцев.



Планерка начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.



Напомним, доходы и расходы городской казны в этом году запланированы в сумме 9,4 млрд рублей и 69% из них — средства республиканского бюджета.