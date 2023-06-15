В Минфине Карелии назвали долю собственных доходов региона в бюджете

За минувшие пять месяцев в казну Карелии поступило свыше 18,8 миллиарда рублей собственных доходов региона.

По данным республиканского Минфина, доля собственных доходов Карелии в её бюджете составляет всего около 55%. При этом в этом году поступления собственных доходов в казну региона выросли на 9℅, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

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