В минувшем году в Карелии были наказаны более 600 незаметных пешеходов

В 2023 году автоинспекторы остановили больше 600 жителей Карелии за отсутствие световозвращающих элементов на одежде.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в минувшем году наказанию подверглись более 600 жителей Карелии — пеших участников движения, остановленных без световозвращающх элементов на одежде.

Всего за год на дорогах Карелии сбили более 100 пешеходов, причем большинство происшествий произошло в темное время суток.

Согласно информации ГИБДД, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80%. При этом пешеходы обязаны носить фликеры при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости — за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.