В Москве умер создатель легендарной «копейки»

Инженер-конструктор автомобиля ВАЗ-2101 один день не дожил до 86-летия.

В Москве скончался создатель советского автомобиля ВАЗ-2101, прозванного в народе «копейкой», Дмитрий Авдесняк. Как сообщает «МК» со ссылкой на Mash, инженер не дожил одного дня до своего 86-летия.

Профессиональную карьеру Авдесняк начал в должности технолога на ГАЗе, затем перешел работать в АвтоВАЗ. Инженер входил в рабочую группу специалистов, которые занимались «превращением разобранного по частям итальянского Fiat-124 в советский автомобиль», указывает Mash.

Общий тираж «копейки» в СССР оценивается в 4 846 900 автомобилей.