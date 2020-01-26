На лавочке возле храма умер протоиерей Всеволод Чаплин

Скоропостижно скончался настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин.

Как сообщают РИА Новости, о смерти 51-летнего Всеволода Чаплина сообщил в Фейсбуке член Общественной палаты Александр Пелин.

По его словам, священнослужитель ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.

"Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо, и он скончался", - написал Пелин.

Информацию о смерти Чаплина подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" - написал он в Telegram.

Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м закончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года - Московскую духовную академию.

С 2001 по 2009 год занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Указом патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

Всеволод Чаплин был отмечен церковными и светскими наградами: орденом Сергия Радонежского III степени, орденом князя Даниила Московского II степени, орденом дружбы, орденом Российского Императорского дома святой Анны II степени и другими.