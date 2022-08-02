Монастырь в Карелии ищет инженера на сыроварню

Ферма Валаамского монастыря приглашает на работу сервисного инженера, сообщается на сайте обители.
Основная деятельность инженера: проведение монтажных и пусконаладочных работ, а также сервисное обслуживание технологического оборудования для животноводства и сыроварения.
Рассматривается как вахтовый метод, так и постоянное пребывание на острове.
Уточнить информацию можно по телефону: +7 (921) 524-01-09.
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