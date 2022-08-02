Монастырь в Карелии ищет инженера на сыроварню

Ферма Валаамского монастыря приглашает на работу сервисного инженера, сообщается на сайте обители.

Основная деятельность инженера: проведение монтажных и пусконаладочных работ, а также сервисное обслуживание технологического оборудования для животноводства и сыроварения.

Рассматривается как вахтовый метод, так и постоянное пребывание на острове.

Уточнить информацию можно по телефону: +7 (921) 524-01-09.