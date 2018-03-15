В поселке Муезерский сгорела квартира

В поселке Муезерский в среду сгорела квартира, причины устанавливаются, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Пожар в посёлке Муезерский в жилом доме на улице Октябрьская. В результате происшествия значительно повреждена одна из квартир дома. В ходе проведения работ по ликвидации ЧП спасено два человека, в том числе один ребенок. На пожаре никто не пострадал

Причина возгорания, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей посёлка Муезерский и поселка Реболы.