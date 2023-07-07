В отпуск по принуждению: каждого пятого жителя Карелии насильно отправили отдыхать

В службе исследований hh.ru рассказали, как часто жители Карелии уходили в отпуск принудительно и какими методами работодатели «выгоняли» трудоголиков отдыхать.

Так, каждый пятый (23%) работник в Карелии хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял работодатель. Не сталкивались с проблемой 70% сотрудников.

Чаще всего принудительная отправка в отпуск касалась мужчин, нежели женщин. А с точки зрения профессиональной занятости такой опыт имеют юристы (29%), руководители (23%), ИТ-специалисты и представители сферы транспорта и логистики (по 25%).

Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, работодатели чаще используют уговоры и напоминания (67%), реже в ход идут угрозы потери отпускных дней без компенсации (15%), а также угрозы увольнения или лишения премии (по 5%).

Главными трудностями при планировании отпуска работающие жители Карелии называют невозможность отдыхать одновременно с другим коллегой (41%), отсутствие возможности передать дела на время отпуска (20%), решение руководства без объяснения причин (16%), а также геополитические события (закрытие границ, прекращение авиасообщения, отмена тура) – 5%, рассказали в службе исследований hh.ru.

«Закон разрешает менять даты отпуска, если и работник, и работодатель не против. Например, если сотрудник передумал идти в отпуск в сентябре и хочет отдыхать в ноябре, он должен согласовать это с работодателем. Или наоборот: если во время отпуска сотрудник нужен на работе, то отпуск можно перенести с согласия сотрудника», – комментирует эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.