В Петрозаводск переселят около 700 человек из районов

Из 11 районов республики в три новостройки Петрозаводска переселят 670 человек по программе аварийного жилья, сообщили в Минстрое Карелии.

В общей сложности в столицу республики переселят 670 человек из Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского, Суоярвского, Беломорского, Пряжинского, Кемского районов.

Общая площадь трех новостроек – почти 16 тысяч кв м. Руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев отметил качественную работу строителей.



Минстрой Карелии

"Мы завершили строительство домов раньше намеченных сроков, выполнен большой объем работ, жилье характеризуется высоким качеством. Квартиры имеют полную отделку, в них тепло и уютно", – подчеркнул министр.