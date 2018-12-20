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Новости. Общество
08:05, 20 Декабря 2018
фото: Минстрой Карелии

В Петрозаводск переселят около 700 человек из районов

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Из 11 районов республики в три новостройки Петрозаводска переселят 670 человек по программе аварийного жилья, сообщили в Минстрое Карелии.

В общей сложности в столицу республики переселят 670 человек из Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского, Суоярвского, Беломорского, Пряжинского, Кемского районов.

Общая площадь трех новостроек – почти 16 тысяч кв м. Руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев отметил качественную работу строителей.


Минстрой Карелии

"Мы завершили строительство домов раньше намеченных сроков, выполнен большой объем работ, жилье характеризуется высоким качеством. Квартиры имеют полную отделку, в них тепло и уютно", – подчеркнул министр.

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Комментарии

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Владимир
2018-12-20 09:47:07
На вторичке большие объемы закупить сложно из-за невысоких закупочных цен. В основном, все закупки такого рода будут происходить в районах типа Птицефабрики и СКЗ, повезет, если на Ключевой.
Но это ладно.
Вот другой вопрос. А школы где новые, ёлки-палки?! А детские сады???
Семьсот человек приедет в город одним махом!
Куда их дети ходить будут? В переполненные петрозаводские школы?
Министр гордый, он стройку организовал, а как люди жить будут - не подумал.
Сеня
2018-12-20 08:28:25
Зачем было столько жилья , если на вторичном рынке столько квартир продаётся . дешевле бы было .
Гость
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