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В Петрозаводске будут искать бомжей

Новости. Общество
14:35, 18 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Специалисты соцслужбы вместе с полицией проведут рейд в микрорайоне "Зарека" и проверят места, где часто собираются бездомные

Специалисты кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, подразделения "КЦСОН РК" по Петрозаводску и Прионежскому району с сотрудниками МВД отправятся в очередной рейд 20 февраля. Они будут искать лиц без определенного места жительства, чтобы оказать им помощь.

Как сообщается в паблике "КЦСОН РК", мероприятия проводятся регулярно, многие бездомные граждане именно в ходе таких рейдов узнали о потенциальной помощи и стали получателями социальных услуг отделения.

"Если вы увидели на улице бездомного человека, сами оказались в трудной жизненной ситуации по причине бездомности или потеряли документы и не имеете родственников, звоните по телефону в Петрозаводске: 73-13-55 (с 9:00 до 17:00) или обращайтесь по адресу: ул. Кооперативная, 7а", - пишут в паблике.

Ранее в Петрозаводске был пойман бомж, который воровал продукты из магазина оптом.

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