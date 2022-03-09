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В Петрозаводске ищут водителей без вредных привычек для очистки ливневой канализации

Новости. Общество
08:20, 15 Марта 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / В

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«Служба заказчика» набирает на постоянную работу водителей категорий «B» и «C», сообщили в администрации столицы Карелии.

В муниципальное учреждение «Служба заказчика» требуются водители категорий «B» и «C» . Соискатели должны иметь среднее профессиональное образование и трудовой стаж по специальности – не менее трёх лет. Приветствуются дисциплинированность, ответственность, отсутствие вредных привычек и нарушений трудовой дисциплины.

Ездить предстоит на автомобиле «ГАЗ А32R33», а также комбинированной каналоочистительной машине «КО-560» на базе «КАМАЗ 65115». Работа предполагает выполнение маршрутных заданий по промывке и откачке колодцев ливневой канализации. 

Режим работы – пятидневная неделя с 8 до 17 часов, в пятницу до 16 часов. Есть дежурства в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни. 

Дополнительную информацию о вакансии можно получить по телефону: 8 (964) 318-81-40.

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