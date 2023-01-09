В Петрозаводске изменят маршрут троллейбуса №8 из-за ремонта моста на Антикайнена

С 12 января в Петрозаводске изменится маршрут движения восьмого троллейбуса.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил в социальной сети о нюансах реконструкции моста через Неглинку на улице Антикайнена.



«Непростая для горожан история. Всем нам предстоит пережить некоторые трудности, связанные с объездами и обходами перекрытой магистрали.



Но ремонт моста необходим, это ясно. Он был построен в начале 60-х. Жизнь сильно изменилась – трафик увеличился в десятки, если не в сотни раз. Под современные нагрузки переправа попросту не рассчитана», - сообщил Любарский.



По его словам, на всех ресурсах городской администрации и в СМИ неоднократно публиковали схемы объезда и обхода, в том числе измененные маршруты общественного транспорта. Предложенные решения могут быть скорректированы для удобства автомобилистов и пешеходов, отметил Любарский.



«С первых дней специалисты мэрии с коллегами из ГИБДД ведут непрерывный мониторинг ситуации. В том числе изучаем и мнения горожан в социальных сетях. Вчера принято решение о переносе пешеходного перехода на Красной - знаки по многочисленным просьбам установлены ближе к улице Антикайнена», - заявил глава города.



Также он отметил, что вопреки обещаниям компания, обслуживающая автобусный маршрут №27, не увеличила количество транспорта.



«Поэтому с четверга меняем маршрут троллейбуса №8. Он будет двигаться с Заводской по Первомайскому до Московской улицы, по набережной Варкауса, по проспекту Ленина, по Шотмана и далее – по привычному маршруту до конечной на Древлянке. Таким же образом и в обратном направлении. Троллейбус будет ходить не только в часы пик, но надо понимать, что в связи с недостатком на предприятии водителей интервал будет приличный. Следить за троллейбусами можно в приложении «Умный транспорт». График движения «восьмерки» еще в разработке, в ближайшее время опубликуем его в группе городской администрации», - отметил Любарский.



Кроме того, заявил градоначальник, после завершения капремонта моста подрядчик восстановит все нарушенное благоустройство – от газонов до тропинок.



Администрация выдала разрешение на снос 218 деревьев с обеих сторон моста. Они располагаются на четырех земельных участках, которые были сформированы специально для капремонта.



«Все 218 растений – самосев, растет на откосах дороги. Их вырубка – даже не производственная необходимость. По всем ГОСТам и СНиПам деревья на откосах расти не должны», - подчеркнул глава карельской столицы.



Кроме того, еще 37 деревьев и 12 кустов попали под санитарную рубку.